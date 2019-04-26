Uber條款今預告期滿 交通部：不會立即實施

2019-04-26 19:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部於今年2月提出「汽車運輸業管理規則」第103條之1修正草案，60日的預告期於今（26）日期滿，交通部表示，2個月來已分別於北、中、南、東舉行分區座談會，並陸續與各產業及團體會面，下一階段將綜整各界意見並作相關回應，且尚須踐行提交法規會、部務會報審查等法制作業程序，修正草案如經定案，實施日期將搭配各項配套方案審慎考量，不會預告期滿立即生效實施。

交通部表示，政府支持科技創新，也歡迎在台發展，協助提升產業革新；但為保障消費者權益及維護市場秩序，相關產業仍應遵守法令，保障乘車安全及品質，並維護產業公平及良性競爭。交通部指出，政府尊重Uber與小客車租賃業合作，但應依循該產業的經營型態，依照小客車租賃定型化契約範本，採日租或時租收費；媒合租賃車提供即時派遣載客服務等，已非當初所承諾的營業方式。為落實計程車、小客車租賃業分業管理，讓兩業回歸原有營業本質，因此於2月預告修正汽車運輸業管理規則第103條之1草案。

法規預告期中除公總於北、中、南、東舉辦4場分區座談會外，交通部表示，部裡召開多次溝通會議，分別邀請Uber、小客車租賃業全國聯合會、網路叫車平台駕駛自救會、計程車業界公工會等利害關係人，瞭解其困境與希望政府協助事項，並就政府後續相關作為交換意見，期能謀求較適解決方案。

鑒於Uber現行經營模式，與多元化計程車服務近乎重疊，且多元化計程車在車身顏色、費率及經營模式等面向均保有彈性，交通部表示，若Uber仍欲繼續維持短程、即時派遣服務，當應依「計程車客運服務業申請核准經營辦法」成立計程車客運服務業。另外，為確保與Uber合作駕駛人生計，已盤點目前計程車空車額，尚足以吸納現有1萬部Uber租賃車，也會協調計程車客運業界公會協助Uber駕駛轉入計程車產業；考量駕駛人尚須取得「計程車駕駛人執業登記證」，交通部將會提供考試題庫及協調警政機關視需要增加考試能量。對於部分駕駛人反映轉換為計程車可能面臨車輛貸款利率增加問題，交通部也會盡力提供協助。

交通部強調，這次修法對大部分租賃業者原有租賃服務模式不會有影響，期盼Uber在台真正落地納管，合法永續經營。

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