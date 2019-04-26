古亭南福宮天上聖母聖誕明遶境 警籲用路人儘可能改道

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市古亭庄南福宮天上聖母2019聖誕遶境明天（27日）中午11點至下午5點登場，中正二分局將進行交通管制。
警方說，南福宮舉辦遶境遊行預計中午11點30分由南福宮出發，和平西路、右轉牯嶺街、右轉福州街、左轉羅斯福路一段、右迴轉金華街、右轉杭州南路、直行羅斯福路二段48巷、右轉南昌路、右轉寧波西街、直行寧波東街、左轉寧波東街9巷（龍興宮）、左轉羅斯福路一段（南門市場）、直行羅斯福路二段（地府陰公廟）、右轉金門街、右轉晉江街（南安宮）（和聖壇）、左轉同安街、右轉牯嶺街95巷（長慶廟）、右轉廈門街、右轉和平西路、右轉南昌路二段、右轉同安街、右轉汀州路二段→右轉廈門街（皇清宮）、左轉和平西路、左轉三元街、至三元街230巷口迴轉、右轉和平西路、右轉重慶南路三段、右轉汀州路、右轉福州街（順天宮）、右轉和平西路、左轉廈門街、左轉牯嶺街、左轉重慶南路三段3巷、右轉重慶南路、右轉重慶南路二段57號永豐餘邊巷、右轉牯嶺街、左轉寧波西街、右轉南昌路、右轉和平西路、抵達終點南福宮。
警方說，活動申請共計動員汽車10部、人數約250人，行經路線算是經過大街小巷，勢將對周邊交通造成影響，警方呼籲請民眾屆時儘可能改道行駛。
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