北榮桃園分院 發表「膝關節增生療法」

2019-04-26 23:59

［記者謝武雄／桃園報導］台北榮民總醫院桃園分院今天舉辦「膝關節增生療法」發表會，由復健科主治醫師陳貞伶現身說法；她表示，增生療法雖然是成熟理論，但在實際操作時仍有一定難度，榮醫除使用高濃度葡萄糖作為增生劑，降低病患負擔外，搭配超音波導引注射，讓最需要修補部位獲得增生劑，達到細胞再生目的，猶如標靶效果，比傳統的電腦斷層、核磁共振便宜許多。

陳貞伶也以66歲謝女士性的案例指出，謝女士雙膝疼痛多年，最近有逐漸加劇情況，尤其是久坐起身、路程走的比較多或下樓梯時，常常覺得膝疼痛、無法使力，經檢查後發現她十字韌帶鬆弛、膝關節軟骨磨損嚴重，最後判定為第三期的退化性膝關節炎。

陳貞伶說，膝關節疼痛指數滿分為10分，謝女士評估為8分，疼痛情況嚴重，因此為病人注射雙膝關節內玻尿酸治療，增加軟骨間的潤滑，但一個月後回診情況仍無改善，反而有更腫脹、僵硬難以行走情形，之後決定採取葡萄糖增生療法，搭配超音波導引注射，精準注射雙膝前後十字韌帶接骨點、內外側冠狀韌帶和副韌帶等部位，每4週注射一次，經過膝部增生注射治療後，膝蓋疼痛指數降至4分，行動也方便許多。

陳貞伶表示，現行增生療法常用的增生劑有高濃度葡萄糖、自體血小板、間質幹細胞等等，其中自體血小板、間質幹細胞等具有具有類似「幹細胞再生」功能，但成本較高，高濃度葡萄糖則是透過輕微發炎方式刺激再生，因此注射初期有腫脹、不舒服的問題，由於成本低、一般民眾都可以接受。

至於使用超音波導引注射，主要的目的是精準地將增生劑送到受傷部位，讓損傷的韌帶肌腱順利生長，與電腦斷層、核磁共振相較，不僅成本低廉、健保也有給付。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/