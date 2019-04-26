職安法修正案三讀 雇主須提供「颱風出勤必要防護」

2019-04-26 22:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕五一勞動節將至，立法院今天為勞工朋友送上大禮包，除了攸關工作契約及薪資權益的「勞動基準法部分條文修正案」、「勞工退休金條例部分條文修正案」均三讀通過，保障勞工出勤安全的「職業安全衛生法修正案」也同步三讀，條文明定雇主對於風災必須有符合規定之安全衛生設備與措施，確保勞工在颱風天出勤的安全。

根據現行「職安法」第6條第11款，雇主僅須對水患及火災設置必要的安全衛生設備與措施，雖然子法「職業安全衛生設施規則」第286條之2中有另定雇主在颱風天出勤作業時，必須置備救生衣、安全帽、連絡通訊設備等安全防護工具，但也衍生子法逾越母法的爭議。

提案人、民進黨立委劉建國提案指出，颱風不只可能帶來大雨，也可能造成強度極大之瞬間強風，進而衍生樹木倒塌、招牌掉落、物體飛落等足以危及周遭人員的險象，因此對於颱風天出勤工作者，確有必要賦予雇主提供必要防護設備或措施的責任。

在修正案順利三讀通過後，劉建國也特別登記發言，他強調，現行法規僅明定水患、火災、高壓氣體等情形所引起之傷害，雇主必須提供防護設備及措施，對於強風引起之危害卻尚無相同規定，本次修法把風災也納進母法條文，要感謝勞動部、職安署官員與立法院衛環委員會全體委員協助，希望能夠進一步確保職業安全的環境。

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