獨家》北海岸湧現大批海漂垃圾 野柳女王頭也遭殃

2019-04-26 18:23

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市野柳地質公園今天出現大批海漂垃圾，遊客進入地質公園園區要欣賞女王頭，還沒看到女王頭，先看到大批海漂垃圾；交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處與野柳地質公園委外廠商緊急動員清運，目前清運1500包海漂垃圾，約有1噸多垃圾，明天會總動員，務必把礁岩區的垃圾清運乾淨。

野柳地質公園經營團隊新空間國際股份有限公司總經理楊景謙表示，最近北海岸近海的海面上有大批海漂垃圾，昨天晚上風向轉成北風，把近海海域的海漂垃圾大量吹入第一區沙灘區前方的礁石區，遍布礁石區，只能靠園區內人力總動員打撈。

北觀處長張振乾說，他們接獲委外廠商通報，除了要求盡速清除外，也調派北觀處人手支援；明天還會再找人支援25人，總計50人投入清運礁石區。

由於明天晚間有野柳女王音樂會，面對不速之客-海漂垃圾突襲，野柳地質公園希望給觀眾一個乾淨的舞台區背景，不要一邊聽音樂會，還會看到海漂垃圾殺風景，希望在明天晚間前盡量把礁岩區海漂垃圾清運乾淨。

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