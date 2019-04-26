家賊難防！ 社區公告爆雷《復仇者》 他崩潰想搬家

2019-04-26 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕萬眾期待的《復仇者聯盟：終局之戰》24日終於磅礡上映，但網路世代卻必須處處防爆雷，讓許多網友非常困擾。臉書實況主「老王」昨（25）日表示，自己被社區鄰居用奇葩方法爆雷，無奈表示：「日防夜防家賊難防，我該搬家了。」

《復仇者聯盟：終局之戰》近日上映，台灣2日賣破1.3億元，熱度可想而知，但網路時代資訊太過便利，一不小心就會「被爆雷」劇情。臉書實況主「老王」昨（25）日就在專頁上分享了一張照片，鄰居用超級奇葩的方式爆雷，讓他哭笑不得、考慮搬家。

照片中，有人在社區公佈欄貼上標題為「社區公告」的文件，但是下面卻是「關於復仇者聯盟四」的8項劇情爆雷，還補充「額外細節」讓人哭笑不得。

對此，老王表示：「日防夜防家賊難防」，並無奈表示：「我該搬家了…」，眾網友看到這張照片，紛紛轉貼「爆雷一時爽、全家火葬場」的哏圖，並開始亂編劇透故事，令旁人哭笑不得。

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