單親爸當美容師 拉拔2子出頭天

2019-04-26 19:18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今天（26日）舉辦「模範勞工暨優良駕駛表揚大會」，53歲的吳燦城，10餘年前成為單親爸爸，為了兼顧工作及照顧孩子，重回學校念書，從原先的印刷工作轉職美容業，吳燦城說，男性從事美容業，心態、性格有一定要求，目前他以教學為主，希望幫助更多單親爸媽、弱勢家庭重新思考自己人生，培養自己的價值。

對於獲得模範勞工表揚，吳燦城認為自己不是最傑出、賺最多的人，但他能讓更多單親爸媽重新思考自己人生，培養、肯定自己的價值。他說，自己在孩子分別4歲、7歲時成為單親爸爸，面臨孩子照顧跟工作的問題，找工作相當不順利，甚至應徵補習班的清潔工也遭到拒絕，讓他相當挫折，認為自己的人生不應該是這樣。

吳燦成說，經過思考，認為採取預約的美容工作，可以讓他兼顧孩子跟工作，毅然決定回學校念書學習，二技畢業後再讀台北教育大學藝術教育研究所，去年順利畢業，也擁有美容業相關證照。

吳燦成認為，美容不只是技術，同時也是美學跟藝術的結合；加上美容業接觸的多是女姓居多，有肢體接觸及空間的限制，與客戶間的互信相當重要，因此，雖然自己從事美容業，卻不會鼓勵男性來從事。

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