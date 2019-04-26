北市抽驗蔬果違規殘留農藥 四季豆、地瓜葉、檸檬上榜

2019-04-26 18:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市衛生局今天公布3月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，包含市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，共計抽驗90件蔬果產品，共8件不符合規定，不合格率8.9％，包含四季豆、醜豆、青蒜、檸檬、山蕉、甘藷葉各一件，絲瓜則有兩件。

衛生局說，本次抽驗共有抽驗8件不符規定蔬果產品，殘留農藥包含殺菌劑得克利、凡殺同、白克列、菲克利、達滅芬、殺蟲劑三氯松、殺草劑樂滅草，雖檢測出來的農藥均為合法登記、領有許可證的農藥，但農藥殘留不符合容許量標準。

衛生局指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

至於違規產品，衛生局指出，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，也已農政單位對農民輔導正確施藥；另外，通知北農針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局呼籲，民眾在食用或烹調蔬果前，應以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

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