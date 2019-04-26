恐怖遺傳！家族3人大腸癌逝 婦人便秘竟是罹「家族性大腸瘜肉症」

2019-04-26 16:53

〔記者張軒哲／台中報導〕有大腸癌家族病史民眾要注意！38歲林姓婦女便秘、血便3年，誤以為是痣瘡，經大腸鏡檢查，驚見上百顆瘜肉已有4顆癌變，病因竟是被稱為「恐怖遺傳」的「家族性大腸瘜肉症」。台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江提醒，具有家族病史或腸胃不適、排便不順及血便症狀的人應及早就醫，以免延誤治療。

大腸惡性腫瘤是國人常見癌症，家族史為高危險因子。林北江指出，「家族性大腸瘜肉症」病因來自第五條染色體基因缺損，屬顯性遺傳，雙親之一有這個基因，下一代罹病機率高達5成，沒有治療藥物，而且百分之百會變成惡性腫瘤，因此被形容為恐怖遺傳。

林女表示，媽媽共5個兄弟姐妹，包括媽媽共有3人因大腸癌過世，年輕時曾擔心自己會罹病，但從未檢查，3年前出現便秘、血便，有時吃3顆軟便劑也不一定能排便，誤以為是痣瘡導致。

林北江建議，林女目前4歲、8歲的子女應於12到15歲間開始做第一次大腸鏡檢查，如果發現瘜肉，每年都要做規則追蹤檢查，並在廿歲左右，瘜肉還沒有癌變前及早進行預防性手術切除大腸，保留肛門，比較能保障未來的生活品質。

林女同意手術切除全大腸直腸，並做永久的迴腸造瘻口，儘管對生活造成很大不便，仍調整心態勇敢接受生命的挑戰。

林北江強調，「家族性大腸瘜肉症」在大腸癌病人中比率佔百分之一，並不多見。值得注意的是，即使沒有家族病史，仍有2到3成病人可能基因突變罹病，提醒有大腸癌家族病史一定要儘早檢查，不要輕忽腸胃不適、排便不順或血便，即便沒有症狀、無家族史，最好在45歲做第一次大腸鏡檢查，才不會延誤治療。

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