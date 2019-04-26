蘇揆：鳥嘴潭人工湖工程加速 攸關周邊民眾權益從優從寬從速

2019-04-26 16:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總經費達199億元的前瞻基礎建設鳥嘴潭人工湖工程，工期預定到2022年完成，完成後每日供應民生用水21萬噸給彰化縣，4萬噸供應南投縣草屯鎮，行政院長蘇貞昌今天視察時，要求工程儘量加快速度，尤其是行政流程不要拖，而攸關周邊民眾權益的問題，務必「從優從寬從速」。

鳥嘴潭人工湖工程從前年列入前瞻基礎計畫，目前正在進行平林2號堤防工程，已接近尾聲，湖區工程也預定今年發包動工，行政院長蘇貞昌今天中午到堤防工程的工地視察，聽取水利署長賴建信的簡報。

賴建信簡報指出，鳥嘴潭人工湖取烏溪地面水，供應彰化和草屯民生用水，將施設6座人工湖，工程預定到2022年完成，應地方要求除供水之外，也兼顧生態環境及觀光功能，且絕對不會增加烏溪沿線鄉鎮的限制。而目前有部分土地非私有地，必須採救濟方式補償在此耕作的農民，另也將保留農民的農保身份。

蘇貞昌在聽完簡報後作3項指示，包括攸關周邊農民權益就從寬從優從速認定並完成；工程能加快腳步進行，尤其是行政流程不要拖延耽擱；鳥嘴潭人工湖是保留上天資源最好的方法，希望能找其他地方也作下一個規畫。而工程設計時，能一併改善週邊交通，並做好觀光遊憩的設施。

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