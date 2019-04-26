阿公阿婆活力秀 Hebe98歲外公蹦蹦跳跳曬古錐

2019-04-26 16:24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府大禮堂今天集合了4、500名年過65歲的的阿公阿婆進行一年一度的「阿公阿婆活力秀競賽」，全鎮13鄉鎮市各自組隊參加，其中知名藝人Hebe田馥甄的外公宋增土就在當中，高齡98歲了，依舊穿著帥氣牛仔褲、活力滿滿地跟著全場阿公阿婆們蹦蹦跳跳，還隨時曬古錐，擺出不輸年輕型男的pose給人搶拍！

宋增土阿公所屬的新豐鄉「天天開心隊」這次派出45名團員，年齡老中青幼統統都有，足足是橫跨5個世代的歡樂演出，因為熱鬧、開心、又動感活力，果然不負眾望拿到冠軍。

另外，每年歲末都會辦「花田囍市」、邀來客賞花海有名的竹北市，其代表隊「豆豆瀧」就以向日葵做頭飾，讓人一眼就認出他們代表竹北。

該隊還特別派出一個「小伏兵」，年僅1、2歲的小娃裝扮成小蜜蜂，跟著阿公阿嬤一起隨著音樂搖擺，萌萌der模樣也是「殺掉」了很多手機電力的嬌點。

新竹縣衛生局說，這個活動已經行之有年，一般鄉鎮只要年滿65歲以上的長輩就可以報名參加。原住民朋友則只要年滿55歲就可以出賽。

他們從13支隊伍選出2支表現最優的，將於今年7、8月參加北區複賽，成功晉級，就可站在全國專屬老人展現健康活力的舞台上發光發熱。

今天參加地方初賽者中，年紀最大的就是Hebe外公宋增土，他耳聰目明、身手依舊矯健。

另外，97歲的關西阿公羅阿尾也是現場的「被讚嘆者」之一，他面容慈祥，猶如關西鎮「東方早起會」的鎮隊之寶，因此負責手拿彩球幫所有隊員加油！

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