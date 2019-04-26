不只大型重機駕訓、考照場 東縣首座自動化檢驗線今啟用

2019-04-26 16:41

［記者王秀亭／台東報導］台東縣考取大型重機駕照、擁有大型重機的民眾逐年增加，台東監理站繼設置縣內唯一大型重機駕訓、考照場，全新完工的自動化檢驗線今天啟用，2、3輪大型重機皆可檢驗。

台東監理站長周志昌表示，截至3月底，台東縣大型重機車輛有825輛，擁有大型重機駕照的民眾有2345人，因應縣內民眾需求，4年前公路人員訓練所南部訓練中心在台東開辦大型重機駕訓班，2年前更設置國內首座在監理站內的大型重機原訓練及原場考照服務。

為確保駕駛人駕駛大型重機的安全與保障，自動化大型重機檢驗線今天啟用，周志昌說，大型重機定期檢驗比照小型汽車，因以往沒有自動化檢驗線，部分項目僅能目測，檢驗線啟用後，可進行機車剎車檢驗及前後輪偏差檢測，便利民眾就近檢驗，為行車安全把關。

周志昌指出，除台東監理站，更歡迎縣內代檢場可以加入大型重機代檢行列，全新啟動的自動化檢驗線除一般的2輪大型重機，亦可檢驗3輪大型重機，民眾可多加利用。

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