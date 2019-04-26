人工生殖多胞胎多福氣？醫師：早產、妊娠糖尿病機率高

2019-04-26 16:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕越來越多夫婦有不孕症困擾，多選擇做人工生殖圓求子夢；網傳「多胞胎多福氣，多植入胚胎越好」，指出多植入胚胎機率越大、多胞胎也多福氣，醫師提醒，多胞胎對孕婦和胎兒的風險很大，該「重質不重量」。

生育醫學會理事長李新揚指出，做人工生殖時要植入胚胎，重點在於「質」，而非數量，若在體外把胚胎養得好、靠辨識和篩選機制選擇好的胚胎植入，基本上可以有七到八成的成功機會。

李新揚說，辨識到好的胚胎，只要一、兩個就好，辨識方式則是在顯微鏡下看胚胎型態、生長速率、大小一致、細胞碎片，以及看看在養到第五、第六天後，是否能形成囊胚等條件。

李新揚說，醫師會依照胚胎品質來排序，一次放一個胚胎就好，「一次生單胞胎比較好」，他指出，若放太多加上運氣好，一次有多胞胎，最常見的問題是早產，若超過三個胚胎以上，就要減胎，否則流產機率會大增。

國健署也在官方網站闢謠，指出風險包括有3％到7％流產機率、早產、出生胎兒體重較輕、早期破水、母體凝血功能不良、感染，甚至敗血症死亡等。

國健署也指出，多胞胎生產對母親而言，發生貧血、高血壓、產後出血、敗血症、子癇前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等併發症的機率也較單胎生產高。

另外，多胞胎新生兒的早產、低體重及新生兒缺陷或死亡方面機率，亦較單胞胎高。國健署提醒，施行人工生殖時應與醫師充分溝通，瞭解施術人工生殖的必要性、方式、成功率、風險及併發症等，並選擇較合適的胚胎植入數，讓母嬰均安。

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