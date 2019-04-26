醫病》夜市剁鴨險剁手！ 這原因竟讓他看不到肉

〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾看東西，若單眼出現視力模糊、黑影盲點甚至扭曲變形，千萬別輕忽眼疾找上門！彰化縣51歲蔡姓男子夜市擺攤賣鴨肉，練就一番剁鴨肉的好功夫，某天一如往常拿菜刀要剁鴨肉，竟然因為右眼看不到鴨肉， 險把手掌當成鴨肉一刀剁下差點斷掌，經就醫檢查才發現，糖尿病引發眼睛黃斑部病變及玻璃體出血，人生頓然從彩色變黑白。
蔡先生有高血壓及糖尿病家族病史，38歲確診患糖尿病，接著又被診斷有高血壓，不過，因為家族病史，自身對於血糖、血壓一直按照醫囑控制好，只是萬萬沒想到，2年前一次夜市剁鴨肉險剁到自己的手，才發現眼疾找上門。
蔡先生說，未發病前，完全沒有近視，視力都維持在1.0，剁鴨肉時下刀精準，難不倒他，直到有一回，看鴨肉出現黑影、模糊影像，甚至看太太的身型竟然扭曲變形，感覺「太太怎麼突然變胖了？」驚覺不對勁就醫檢查，發現視力一下從原先1.0掉至0.5，醫師診斷眼睛黃斑部病變。
蔡先生表示，為了生活他還是須要到夜市賣鴨肉，做生意時更是離不開菜刀，他擔心病情惡化失明，一路乖乖接受接受醫師的療程安排，並且持續進行血糖、血壓控制，縮短使用3C產品時間，使眼睛休息時間增加。
經過治療，蔡先生減輕黃斑部水腫、玻璃體出血也逐漸消退，目前兩眼視力已回復到1.0，病情得到良好的控制、視力回復後，大大改善日常工作、開車狀況，目前只要2個月到3個月定期回診觀察。
根據2010世界衛生組織資料顯示，黃斑部病變、白內障與青光眼為成年人3大失明原因；而衛生福利部統計顯示，全國約200多萬名糖尿病友，每年約增加2.5萬人，長期的高血糖，可能會引起糖尿病黃斑部病變。
彰基眼科主治醫師吳建昇指出，糖尿病患者罹患黃斑部病變風險更高於一般人，失明機率高出常人25倍，是糖尿病患致盲最主要原因之一，青壯年族群罹患糖尿病的個案增加，加上血糖若未妥善治療及控制，黃斑部病變往往就會找上門，黃斑部病變已不再是老年人專屬的疾病。
吳建昇建議民眾定期進行眼底篩檢，早期發現、積極治療，可居家使用「黃斑部病變檢查表格」自我檢查，眼睛離方格表格約30公分，先遮住左眼，右眼凝視方格表中心黑點，用餘光感受四周縱橫的直線，若發現表格黑點有模糊、扭曲變形、黑影，應立即尋求視網膜專科醫師評估診治。
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蔡先生今在彰基醫院的活動會場，示範當時持菜刀右眼沒看到鴨肉，剁鴨險剁手的情境。（記者張聰秋攝）
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蔡先生回憶當時眼睛得了黃斑部病變，剁鴨肉得用衛生紙遮住右眼，避免發生看不清楚鴨肉剁到手的危險情況。（記者張聰秋攝）
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彰基眼科主治醫師吳建昇建議民眾居家練習黃斑部病變自我檢查方法。（記者張聰秋攝）
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黃斑部病變自我檢查方法，可遮住單眼另一眼看表格中的黑點，是否會出現扭曲、黑影及視力模糊的現象。（記者張聰秋攝）
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