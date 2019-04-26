醫病》夜市剁鴨險剁手！ 這原因竟讓他看不到肉

2019-04-26 16:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾看東西，若單眼出現視力模糊、黑影盲點甚至扭曲變形，千萬別輕忽眼疾找上門！彰化縣51歲蔡姓男子夜市擺攤賣鴨肉，練就一番剁鴨肉的好功夫，某天一如往常拿菜刀要剁鴨肉，竟然因為右眼看不到鴨肉， 險把手掌當成鴨肉一刀剁下差點斷掌，經就醫檢查才發現，糖尿病引發眼睛黃斑部病變及玻璃體出血，人生頓然從彩色變黑白。

蔡先生有高血壓及糖尿病家族病史，38歲確診患糖尿病，接著又被診斷有高血壓，不過，因為家族病史，自身對於血糖、血壓一直按照醫囑控制好，只是萬萬沒想到，2年前一次夜市剁鴨肉險剁到自己的手，才發現眼疾找上門。

蔡先生說，未發病前，完全沒有近視，視力都維持在1.0，剁鴨肉時下刀精準，難不倒他，直到有一回，看鴨肉出現黑影、模糊影像，甚至看太太的身型竟然扭曲變形，感覺「太太怎麼突然變胖了？」驚覺不對勁就醫檢查，發現視力一下從原先1.0掉至0.5，醫師診斷眼睛黃斑部病變。

蔡先生表示，為了生活他還是須要到夜市賣鴨肉，做生意時更是離不開菜刀，他擔心病情惡化失明，一路乖乖接受接受醫師的療程安排，並且持續進行血糖、血壓控制，縮短使用3C產品時間，使眼睛休息時間增加。

經過治療，蔡先生減輕黃斑部水腫、玻璃體出血也逐漸消退，目前兩眼視力已回復到1.0，病情得到良好的控制、視力回復後，大大改善日常工作、開車狀況，目前只要2個月到3個月定期回診觀察。

根據2010世界衛生組織資料顯示，黃斑部病變、白內障與青光眼為成年人3大失明原因；而衛生福利部統計顯示，全國約200多萬名糖尿病友，每年約增加2.5萬人，長期的高血糖，可能會引起糖尿病黃斑部病變。

彰基眼科主治醫師吳建昇指出，糖尿病患者罹患黃斑部病變風險更高於一般人，失明機率高出常人25倍，是糖尿病患致盲最主要原因之一，青壯年族群罹患糖尿病的個案增加，加上血糖若未妥善治療及控制，黃斑部病變往往就會找上門，黃斑部病變已不再是老年人專屬的疾病。

吳建昇建議民眾定期進行眼底篩檢，早期發現、積極治療，可居家使用「黃斑部病變檢查表格」自我檢查，眼睛離方格表格約30公分，先遮住左眼，右眼凝視方格表中心黑點，用餘光感受四周縱橫的直線，若發現表格黑點有模糊、扭曲變形、黑影，應立即尋求視網膜專科醫師評估診治。

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