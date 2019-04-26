台鐵休息室破敗如廢墟 更驚見高齡72歲的「古董」！

2019-04-26 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣鐵路管理局（台鐵）擁有悠久歷史，成立至今幾十年過去，許多當年煥然一新的建築年久失修，恐怕也會造成員工工作環境惡劣。台灣鐵路產業工會日前在網路爆料，台鐵富岡站休息室內部破敗不堪、宛如廢墟，室內還放著有1個「民國37年」購入的表冊箱，讓工會感慨地說，「台鐵的舊化風格真是無人能及」。

台灣鐵路產業工會昨天（25日）在Facebook粉絲專頁貼出5張富岡站宿舍休息室的照片，照片中可以看到，浴廁中的鏡子留有大面積髒汙，牆壁斑駁不堪，油漆、壁紙大片大片地剝落，室內空間狹小，休息用的床墊也灰得讓人不敢躺。更誇張的是，休息室內竟然放著1個「民國37年11月」購入的桌上表冊箱，標籤上還寫著「使用年限5年」，讓網友看了大嘆「所以現在是民國42年嗎...」。

台灣鐵路產業工會表示，已經將照片轉貼給台鐵局長張政源，藉此呼籲他認真重視休息室環境的改善。工會認為，「員工沒意見，不代表滿足跟不需要改善」，期待台鐵能持續調查與改進基本空間環境，而不是員工和工會說了才要做。

網友看到照片後紛紛感嘆「加油站的公共廁所都沒那麼糟」、「我還以為哪座廢棄工寮」、「這床墊不用躺就叫人全身發癢」、「這不是復古，是真古」、「可以提報文化資產了」。

亦有網友留言表示，交通部對此已有回覆，「有關富岡站員工休息室改善案，經費於4月22日核准，已由本局台北運務段段加速執行中，預定108年4月30日完工。」

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