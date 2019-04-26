市售嬰幼兒用品標示39件不合格 新北經發局：嚴重者函令下架

2019-04-26 15:49

〔記者周湘芸／新北報導〕許多新手爸媽會為自己的寶寶添購嬰幼兒商品，但新北市政府經濟發展局今年抽查市售嬰兒床、手推嬰幼兒車、嬰兒學步車、兒童床邊護欄、兒童自行車、拼接玩具地墊等6項商品，在總計293件中，有39件商品標示不合格、2件未貼有檢驗標識，已全數依「商品標示法」要求業者限期改善，並移請標檢局依法查處，若查明未經檢驗而流通市面販售，最高可罰200萬元。

經發局此次總計抽查嬰幼兒商品293件，屬應施檢驗者計有262件，其中查獲2件未貼有檢驗標識的手推嬰幼兒車、39件商品標示不合格，不合格率達13％，當中又以兒童床邊護欄、兒童自行車比例最高達63%及58%。對此，經發局已全數依「商品標示法」要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處新台幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架。另外，未貼有檢驗標識者，已移請標檢局依法查處，若查明未經檢驗而流通市面販售，最高可罰200萬元。

經發局長何怡明表示，產品上市前，列入應施檢驗的嬰幼兒11類產品需由經濟部標檢局依據「商品檢驗法」辦理安全檢驗，通過檢驗並貼有檢驗標誌才可上市販售。產品上市後，對於30餘款已有專屬國家檢驗標準但非屬應施檢驗之嬰幼兒產品，市府也依「消費者保護法」請業者提供符合國家標準證明，如逾期無法提供者，將依消保法查處。

新北市府也提供「選購三寶」：製齡（製造資訊與適用年齡）、警標（警告或注意事項、使用方法標示）、Logo好（檢驗標識），教導民眾如何辨認合格商品，並與經濟部標準檢驗局聯繫合作，建立嬰幼兒用品前、中、後三階段的檢查通報機制。

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