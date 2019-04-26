台中國際旅展今開展 國外旅遊殺很大

2019-04-26 15:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2019 台中國際旅展」今天於在「台中國際展覽館」開幕，將展至29日有 500多個展位，參展業者450多家，業者折扣大車拼，國內五星級飯店至少2.3折起，國外旅遊價格更是殺很大。

台中國際旅展今天開展，主辦單位安排巴西森巴舞表演，此次不但有各旅行社及國內五星級飯店，還有各部會及縣市政府對該縣市的觀光的推薦。

客家委員會推出「樟之絲路」，北從桃園龍潭延伸到台中東勢石岡，全長407公里，讓民眾走台三線時，可走走早年客家先民相互往來及運送物資的古道。

由於暑假是旅遊旺季，主辦單位表示，在會場訂購國外旅遊行程現砍5千到1萬元，國內五星級飯店下殺 2.3 折起，各 式旅遊套裝行程及餐飲券低價秒殺搶到爆。還有一元競標樂翻天，住宿券買一送一，泡湯券現場來就送等方案。

有來自德國一家旅行社，推出冰島巴黎9日遊，原本105900元，到會場只要99000元，想去追北歐極光的民眾機會難得。

此外，還有澳門自由行驚爆價 2999 起、暢遊香港自由行旅展優惠只要 2999 起、日本自由行特惠最低 5999起、荷比法 10 天旅只要 39900元、「美西好事成雙 7 日」，旅展特惠一口價只要29999元起、峇里島五日遊六人成行，小資價 6990 元起。

在國內旅遊方面，眾多業者提供年度優惠促銷活動，福容大飯店住宿下殺2.３ 折，國賓大飯店則是推聯合住宿每張只要3500元，高雄國賓家庭房每張4699，而谷關谷野民宿家庭房買一送一13800元等。

主辦單位表示，台中國際旅展每年規劃的五星級餐券秒殺區都是展覽的一大亮點，今年增加了多家業者參展促銷，讓民眾有更多的選擇。

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