學生自組感測器 東專智能溫室超省錢又有效

2019-04-26 12:33

［記者張存薇／台東報導］台東專科學校「新興科技認知區域推廣中心」今天歡喜揭牌，包括智能雞舍、物聯網智慧教室等展現最新科技與農業等產業結合，其中園藝暨景觀科助理教授吳榮彬、青農廖家助帶領學生自製環境控制感測器、巡田機器人，土法煉鋼製作出最新設備，省錢又有大效果！

新興科技中心主任李慶憲指出，今天揭牌的是東部唯一的新興科技推廣中心，包括智能溫室、智能菇舍、智能雞舍及物聯網智慧教室、VR/AR體驗場域5區，希望透過科技新知識、新設備與農業結合，幫助在地農民及產業發展，而物聯網智慧教室等則希望帶領國高中生一起體驗新科技。

其中智能溫室環控感測設備原本「貴鬆鬆」，吳榮彬說，學生自己組裝土壤濕度的感測設備，市售一組20萬元起跳，師生自行組裝的只要2000多元，六爪巡田機器人自組1萬多元，但市面上一座就要10萬元，其他還包括利用LED藍光及紅光加速植物生長、戶外環境感測器等，相關數據還可以APP和手機相連、即時掌握，好用又便宜！

李慶憲說明，目前推廣中心以學生學習為主，但如果農會及產銷班想要參觀了解，也全部開放。

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