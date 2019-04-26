繼續發光 台灣燈會靚靚六堆燈飾落腳各客庄

2019-04-26 12:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在屏東縣舉行的2019台灣燈會雖已於3月3日落幕，但各式美麗的燈飾仍持續被討論，其中靚靚六堆燈區充滿在地特色，除了「屏安客家燈籠隧道」在燈會期間成為民眾熱門拍照景點外，還有許多燈飾在燈會後，移至縣內客家鄉鎮繼續發光。

屏東縣政府客務處今天整理出各燈飾的新家，讓民眾在燈會後還能繼續賞六堆燈，例如「好客六堆」（六哥堆妹）燈飾已在客家文物館大門迎賓；「客庄伯公」及「牛車」燈在客家文物館地下1樓展間續展；喜氣的「圓圓滿滿」湯圓燈飾座椅，在縣民公園的草坪上、「九香盤花」移置萬巒鄉五溝國小、「萬事平安」（新丁粄）在豐田國小續展、「跌三烏」在內埔國小續展。

另外，「客庄驛園」的火車燈飾移至竹田驛園續展、「廣結扇緣」（檳榔扇）到長治鄉公所周邊續展、「五穀豐收」（石獅公）前往高樹鄉大路關國小續展、「靚靚六堆入口意象」移往內埔鄉東片寶石村、可愛的「可可之鄉」巧克力座椅及可可果燈飾，則會在「可可跨域推廣所」完工後，移置該處繼續陪民眾。

屏東縣政府客家事務處表示，「靚靚六堆燈區」在台灣燈會的17天展期裡精彩呈現，讓各界眼睛一亮；在燈會閉幕後，將燈飾典藏在屏東客庄各地，讓故事延續，希望「我屏東我驕傲」的光榮感繼續深植在屏東人的心中。

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