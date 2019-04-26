怪學校！全校兩位副教授、二把手三天遭連降兩級

2019-04-26 08:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕私立稻江科技暨管理學院校長張淑中，2015年6月接任後，大刀破釜改革，結果出現離職潮，目前該校沒有專任教授，也僅兩位專任副教授；張今年2月向董事會請辭，預計5月3日去職，看守期間發布人事命令，將主任秘書劉成連降兩級，引發校園議論，張淑中對此強調，前者是改革必要陣痛期，後者則是痛心下決定。

投訴者指出，張淑中接任稻江校長後，認為領高薪的專任教授、專任副教授大多是保守勢力，於是展開一連串的整肅，創校元老一一「被辭職」，最後連兩位教授級與副教授級的副校長都黯然離開。

投訴者表示，張淑中舉著整頓改革大旗，致教職員惶惶不可終日，一些專任教授、專任副教授不是被鬥走，就是另謀出路避開暴風圈，落得一所大學院校竟然沒有專任教授，專任副教授也僅兩位，而且都是「菜鳥」副教授，應該創下空前的紀錄。

張淑中說，接任時充斥著所學與任教科系不符荒謬的人事，這也是一再遭教育部警告的事，才會進行必要的改革，目前專任教授、專任副教授的缺額也積極徵才中。

投訴者強調，稻江師資不入流已是大笑話，張淑中請辭期間，還發布一連串令人傻眼的人事命令，因兩位副校長懸缺未補成了學校實際「二把手」的主秘劉成，先是在3月18日被從原一人兼三職（主任秘書兼招生處處長兼體育發展室主任）降為招生處處長，隔了兩天，3月20日又改派招生服務中心主任，4月16日再改調課外活動指導組組長。

劉成從炙手可熱到宛若過街老鼠，張淑中則表示，劉因為一再被老師、學生投訴有不當作為，只能做出人事調整平息眾怒，完全是對事不對人。

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