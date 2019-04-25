全中運》地主三民國中蟬聯體操金牌

2019-04-25 21:52

［記者黃旭磊／高雄報導］全中運今天落幕，高雄市三民國中體操隊二度蟬聯競技體操男子團隊競賽冠軍，全校師生歡喜若狂。

108年全國中等學校運動會今天在高捷美麗島站光之穹頂舉辦閉幕式，結束6天賽程，而地主三民高中體操選手林恩瑋與兄弟檔劉坤杰、劉各弘，於競技體操項目再度打敗宜蘭代表隊，二度蟬聯全中運競技體操男子團隊競賽冠軍，選手返校受到熱烈歡迎。

本屆爆冷奪金，僅派3名選手參賽，須各自完成6項動作，人數少於其他6縣市，若有受傷無人替補就失去資格，所幸僅林恩瑋在吊環上失誤，最後仍以1分差距奪金，兩度擊敗奪金熱門宜蘭代表隊，去年僅差距0.3分。

教練黃柏瑞說，去年全中運比賽，三名選手有一人畢業離隊，由國三林恩瑋、國二劉坤杰擔任班底，而劉各弘於今年升國一，與哥哥劉坤杰相互打氣與練習，再為地主留下金牌。

三民國中體操隊歷史悠久，1990年代由奧運國際裁判魏國豐擘劃成立女子體操隊，於2001年及 2003年為拿下全國運動會女子競技體操冠軍。

校長黃金花表示，「台上一分鐘、台下十年功」，學校沒有體操館，有賴家長會會長于澤匯支持，選手及教練克服萬難、為校及高雄增光。

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