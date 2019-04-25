澎湖海上花火節新措施 西瀛虹橋1公里內禁載客遊艇

2019-04-25 22:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來發展成為澎湖觀光品牌的國際海上花火節，施放期間除了主舞台觀音亭園區人山人海外，西瀛虹橋外更發展出遊艇載客海上看花火觀光模式，但因船隻愈來愈多，旅遊處擔心衍生意外，嚴禁載客遊艇進入虹橋1公里內。

海上看花火行程，結合南方四島、夜釣小管等遊程，花火節施放期間，載客前往西瀛虹橋外海欣賞，雖然虹橋背面沒有七彩霓虹照射，但海上看花火可避開陸地上觀光人潮，因此廣受遊客歡迎，導致遊艇數量日益增加，原本個位數的遊艇，增加至數十艘，並且愈來愈聲光絢麗，因此旅遊處緊急制訂管理措施。

旅遊處表示，近來發現有部分船隻為欣賞煙火而誤入海上管制範圍內（虹橋1公里內海域），為維護整體活動及煙火施放安全，遵守縣府管制公告，花火節活動日晚間8時30分至10時，嚴禁載客遊艇進入管制區內，對於誤闖管制範圍船隻，也將請海巡隊協助驅離，已正式行文通知相關公會及業者。

另外，今年新增無人機展演，第2場次因風向取消，引發外界對於經費及契約保障的質疑，澎湖縣政府旅遊處表示，經費來源是交通部觀光局補助，一切依照採購法執行，與承包的煙火廠商簽約，第二場次取消無人機表演，後續也將依契約條款辦理扣款事宜。

而今年花火節契約規定每場25顆12吋高空煙火，22場總計550發，廠商都依約執行，縣府也將核實清點彈藥數量。

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