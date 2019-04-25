淡水漁人碼頭開發案 新北將招商50億打造海洋遊憩新天地

2019-04-25 22:54

〔記者周湘芸／新北報導〕淡水漁人碼頭為民眾出遊北海岸的必經景點，新北市政府漁業及漁港事業管理處與經濟發展局共同合作，將招商50億元推動淡水漁人碼頭整體開發案，把當地開發成多元海洋遊憩新天地，預計完工後可讓每年來客數翻倍達600萬人次，並帶動周邊發展。

鑒於未來淡水輕軌及淡江大橋通車，將帶動漁人碼頭周遭交通動線及開發與發展，漁業及漁港事業管理處表示，將規劃漁人碼頭7.3公頃土地以BOT模式辦理促參招商，目前已争取到財政部補助前置作業費用，預計今年會辦理前期規劃採購事宜，2020年7月完成先期規劃可行性評估，2022年完成招商簽約。

淡水漁人碼頭每年約300萬遊客蒞港，漁業及漁港事業管理處指出，漁人碼頭整體開發案預計將漁人碼頭規劃為綜合漁業區、海洋休閒體驗區、遊艇休憩專區等不同區域，目前需等廠商招標完成才可做詳細規劃，預計完成後將提供民眾更完善的親海環境，也使每年到客人數自原先的300萬人次倍增至600萬。

此外，漁業及漁港事業管理處也說道，整體開發招商案將保留既有漁業設施比例，正反效益都將納入可行性評估中，伴隨淡海輕軌和淡江大橋通車，期望能將漁人碼頭打造為民眾休閒娛樂的海洋新天地。

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