全中運落幕 桃園勇奪59金66銀84銅 全國第4

2019-04-25 22:56

［記者謝武雄／桃園報導］高雄全中運於今日落幕，桃園市代表隊共計拿下59金66銀84銅，名列全國第4；今天最後一天賽事在國中及高中4*400公尺團體接力項目中，桃園國中及桃園高中隊再度摘下2金，讓桃園今年的金牌數達59面，較去年的46金53銀70銅成績大幅成長。

各單項仍以跆拳道12金7銀14銅最優，其次是射擊12金6銀5銅、田徑10金15銀13銅、角力6金12銀12銅、柔道5金4銀10銅、游泳5金3銀2銅，而在跆拳道項目，平鎮高中李孟恩在87公斤級完成連霸，值得一提的是，李孟恩從國二開始，連續5年在全中運摘金。

另外，桃園市隊於田徑項目獲得不錯成績，其中，慈文國中陳郁阡參加國女組田徑混合運動，以破大會紀錄3728分強摘金牌，陳郁阡不但在2018年耶路撒冷國際少年運動會榮獲田徑女子組4X100公尺接力第一名，更在今年桃園市中小學校聯合運動大會擔任聖火傳遞選手，如今在全中運一舉破大會紀錄，也為自己的選手生涯留下難忘的回憶。

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