新竹市全中運在拳擊項目奪下3金2銀6銅佳績

2019-04-25 22:57

［記者洪美秀／新竹報導］108年全國中等學校運動會新竹市傳統強項-拳擊，在拳擊擂台上發揮戰力，為竹市增加3金2銀6銅的佳績，竹市在全中運總獎牌數達6金10銀16銅，拳擊項目成德高中林囿、三民國中傅誠軒、光復高中柯媛倩，分別拿下高中男子組60公斤、國男組75公斤與高女組80+公斤級金牌，也讓竹市拳擊運動項目再添光彩。

三民國中拳擊教練林壯蔭說，練拳是件很辛苦的事，隨時都可能放棄，像就讀光復高中三年級的柯媛倩，就曾因太辛苦而放棄，但最後仍回到擂台，另三民國中傅誠軒則是第一次參加全中運，克服內心的不安，順利奪下75公斤量級金牌。

而成德高中三年級林囿，是最後一次參加全中運，林囿高二就入選青少年國家代表隊，有多次參加國際城市邀請賽的經驗，並入選國家訓練中心拳擊國家隊陪練員。林囿認為尋找自己的優勢和調整的地方，就能面對不同的對手全力以赴。

市府教育處表示，拳擊項目因有量級限制，選手們可能從初賽到決賽要連續5天控制體重並維持體力，非常需要自制力與自我調適能力，竹市推動拳擊運動10餘年，自虎林國小、建華、三民國中、成德國、高中、磐石高中、光復高中到清華大學體育系的培育系統，已讓竹市拳擊成為「台灣拳擊勁旅」，而正在泰國舉行的2019 年亞洲拳擊錦標賽，竹市「世界拳后」陳念琴也代表台灣進行賽事，相信也定會傳出佳績。

教育處表示，竹市截至24日已有6金10銀16銅佳績，接下來還有400公尺跨欄與女子競走，可望再傳捷報，為竹市爭光。

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