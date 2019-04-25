正修科大斥資2千萬打造電競館 與樹德家商締結策略聯盟

2019-04-25 22:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕電競在台灣列入運動產業，正修科大斥資2千萬元打造進化基地電競館，並與樹德家商締結「電競產業伙伴策略聯盟」，提升教學技術開發共創雙贏，校長龔瑞璋表示，全球電競產值超過千億美元，看好電競產業未來競爭力。

正修科大校長龔瑞璋與樹德家商校長蔡茂霖今天締結「電競產業伙伴策略聯盟」，聯手培育國家電競人才。

龔瑞璋指出，電競產業超過千億美元，世界各國無不積極發展，中國去年的電競產值高達880億人民幣，預計未來2年仍有350億人民幣的成長空間。

他說，已有40多國將電競列為正式運動項目，台灣電去年經立法院三讀通過正式將電競業納入「運動産業」，未來電競選手將比照運動項目，將享有國家選拔丶培訓丶賽事及國家獎章資源，站在教育培養人才立場，從高職端開始，就可以進入這個區塊。

蔡茂霖說，電競未來的發展可說是無可限量，有興趣在這個區塊打拚的學生，可努力成為電競選手、教練、主播，更進一步到電腦公司設計遊戲，電競教練光是年薪就有百萬元，因人才有限，許多發展電競的學校仍一人難求。

正修已有電競戰隊「競化龍，曾獲港澳台LEGION菁英賽台灣區亞軍、第2屆海峽兩岸大學生電子競技大賽亞軍以及ECS8強，蔡茂霖說，樹德家商目前已有4百位電競選手，希望正修成為樹德的靠山，合力培養電競人才。

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