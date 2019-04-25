還我特色公園行動聯盟調查 基隆遊戲設施匱乏

2019-04-25 20:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「還我特色公園行動聯盟」針對基隆兒童遊樂設施進行意見調查，有91%的民眾曾去過各地特色公園遊戲場，30%平均每個月跑外縣市特色公園1到2次，顯示基隆遊戲設施匱乏，孩童需更多元遊戲空間。市府都市發展處長徐燕興表示，目前正在盤點公園遊樂設施，編列預算改善，中正公園、百福公園正朝特色公園方向規劃。

基隆大武崙森林運動公園正在規劃，特公盟進行網路問卷調查，總共有535人填問卷，結果將提供市府參考，讓各場域規劃設計更符合使用者的期待。

基隆特公盟表示，從2017年與市長林右昌達成1區1特色公園的共識，雙北現在也有數10座很有特色多元的場域，但基隆卻鮮少完善、適齡挑戰的遊戲活動空間。

特公盟調查結果顯示，「孩子在公園遊戲場較常使用的設施」調查中，最喜歡的是沙坑，有54%的孩童喜愛玩沙，其次則是翹翹板、攀爬網、滑梯。

而深為基隆民眾垢病的是鋪面發霉，92%民眾最關心公園遊戲場的定期維護清潔，其次是鋪面安全性、親子廁所設置、遊戲動線妥善規劃等。

市議員王醒之表示，年輕夫妻小家庭對於公園的公共性特別注重，非常樂見市政府未來能儘量以民眾工作坊等形式，讓設計專業得到更多支持、同時使用者的經驗可以透過設計專業得到實現。

都市發展處長徐燕興說，都發處正在盤點公園的遊樂設施，整體規劃爭取編明年列預算改善，同時下週將到台北市公園處取經，建立交流平台，目前中正公園和百福公園遊戲場改善，也有特色公園規劃。

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