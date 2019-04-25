板橋車站違規停車自動偵測 駕駛人怕了

2019-04-25 18:50

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通局整頓主要幹道交通，副市長謝政達今（25）日在下班尖峰時段，視察緊鄰市府的縣民大道整頓成效，也提醒交通局要以翻滾式的管理，持續改善交通；另外，板橋車站前「違規停車自動偵測執法系統」也有效遏止違規停車情形。

交通局推動交通順暢政策，首波即鎖定市中心交通要脈─縣民大道，調整尖峰時段沿線各路口的綠燈秒數以紓解車流；其中，縣民大道、民生路口的車流與行人爭道，交通局經調整號誌，讓行人優先通行後再放行右轉車流。

另外，板橋車站前建置24小時「違規停車自動偵測執法系統」取代員警站崗，其結合雷射偵測、車牌辨識以及高解析度攝影機，蒐集違停車輛影像進行取締，有效遏止板橋車站周邊違規停車情形。

警察局表示，系統建置前平均每日違規件數計168件，今年1月正式執法後，截至4月21日每日違規件數降至8.86件，較設置前減少95%，違規情形大幅減少。

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