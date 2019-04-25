心理師教吃葡萄乾練習正念思考 緩減罹癌焦慮

2019-04-25 22:31

〔記者王善嬿／大林報導〕罹癌患者得知病況後，容易陷入尋求罹病原因、擔心病情的負面情緒，因而感到焦慮、擔憂進而影響生理，大林慈濟醫院臨床心理中心主任陳可家分享「葡萄乾練習法」，透過吃葡萄乾轉移注意力在沒有情緒的事物，練習正念思考、不再沉浸於負面情緒，減緩罹癌的痛苦。

陳可家表示，生病的人會感到困擾，其實是因一直去想它、擔憂它，煩惱帶出更多煩惱，痛苦便不斷延續，因此需要找方法把負面情緒切開；正念指得不是正確的觀念，而是不偏不倚、當下的心，但人們做事情常想東想西，無法專注與當下的自己同在，此時可以吃葡萄乾練習，從葡萄乾的外觀、重量、聲音、味道去感受，用嘴唇、舌頭體會它的味道、形狀，不需要想過去、未來，只要專注品味它，就可暫時將情緒放在一旁。

陳可家建議，每天花約5到10分鐘時間，感受當下的情緒或身體狀態，無論生病的患者或一般大眾，每天就可少5到10分鐘的擔憂，多一點時間關心自己，身體就會給予好的回應。

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