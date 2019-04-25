為改變而跑！響應飢餓三十 南山中學舉辦創意路跑

2019-04-25 23:03

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市南山中學響應台灣世界展望會飢餓三十行動，今天舉辦「搶救脆弱兒童！為改變而跑」規劃國高中部飢餓路跑、飢餓體驗12小時，共1213名師生參與，學生們努力跑步外，家長會也加碼十萬元捐贈行動。參加活動的高一學生馮楹芷說，自己也捐款一百元，希望能讓飢餓的人有營養粥可以吃。

這次路跑學生們攜帶「物資球」，象徵糧食、飲水、醫療和教育，從中和區廣福路沿著學校外圍，跑進漳和二校區並要閃過各種穿越障礙坡道，最後100公尺將手中象徵物資的顏色球，依照物不同的需求投入敘利亞、南蘇丹、馬拉威、莫三比克這四個國家。

高一學生陳品樺分享自己在新聞上看到非洲洪災，所以決定報名參與飢餓體驗，希望透過這次活動能有小小幫助。

家長會長黃佳惠表示，現場許多志工們替幫學生們加油打氣，學生只要每跑一圈，家長會就會捐款10元響應支持，最後統計共跑了4689圈，加碼至十萬元捐款投入飢餓三十人道救援行動。

南山中學校長蔡銘城說，舉辦第9年的飢餓體驗，不僅拓展師生視野，也幫助了解世界需求、學習尊重生命。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/