雲林醫療「不山不市」 衛福部長這麼說…

2019-04-25 19:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台大醫院雲林分院力拚升級準醫學中心，爭取興建醫學中心；虎尾若瑟醫院提出資源共享、服務分工，提升兒科急診，並打造雲林成為智慧遠距離醫療示範縣市，獲衛福部長陳時中承諾全力支持。

為提升雲林醫療品質讓縣民享有更好的醫療服務，立法院衛環委員會今天由立委劉建國陪同衛福部長陳時中到雲林考察，雲林縣醫事團體並與陳時中座談，「接地氣」雙向互動，了解在地聲音。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝簡報雲林分院爭取設置醫學中心、推動高齡醫學及健康福祉計畫、虎尾院區第二期醫療大樓及醫護宿舍新建工程等；若瑟醫院院長李聰明以資源共享服務分工，請求衛福部照顧地區醫院。

雲林縣衛生局醫政科長許淑雲以雲林偏鄉欠缺精神科門診，完全仰賴台大醫院雲林分院支持，但受限門診減量可能被迫終止，盼衛福部勿因門診減量影響偏鄉就醫權益。

劉建國說，台大醫院雲林分院提出包括腫瘤醫學中心、罕見疾病照護計畫的醫學中心建設經費4000萬元，力拼明年成為準醫學中心，對癌症及罕見病患更具強大的醫療服務。

另外補助「婦、兒雙星計畫」，由台大醫院雲林分院設置全國第一「周產期照護網絡試辦計畫」，讓高危險、高齡產婦能得到更好更周全的照護，由若瑟醫院執行24小時兒科急診品質計畫，提升幼兒就醫品質，全獲陳時中承諾協助，讓劉建國在會中多次帶動全場熱烈鼓掌。

陳時中說，雲林「不山不市」，既不是屬於完全偏鄉，但又不是市區，尤其面對偏鄉醫療服務網絡不足，他指示各相關單位全力支持雲林縣架構智慧遠距醫療示範縣及完整偏鄉布點巡迴醫療經費，全力改善沿海地區、偏鄉醫療服務。

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