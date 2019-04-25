曾非法引進外來種遭判刑 「蟻人」家又發現大批可疑螞蟻

2019-04-25 17:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣36歲劉姓男子，於2016年曾因非法引進外來種螞蟻，於去年1月被苗栗縣警察局刑警大隊查獲送辦，被判2個月；結果，劉男日前再度被檢舉，苗栗警分局今天到他家搜索，發現大批可疑螞蟻及飼具，已交由農委會動植物防疫檢疫局帶回鑑定，是否涉及違法。

劉男於2016年10月至12月間，接續3次從中國引進突厥巨山蟻、紅黑四擬家蟻、大頭弓背蟻、全黃巨山蟻、針毛收割家蟻、野蠻收割家蟻等6品種上千隻的外來種螞蟻飼養，並涉嫌販售，被苗栗縣警局刑大查獲送辦。

苗栗地方法院審理，認為劉男未經核准擅自輸入有害生物，增加植物疫病蟲害發 生及蔓延之危險，依違反植物防疫檢疫法第22條第1項之非法輸入罪，判處2個月，可易科罰金。

結果，劉男日前再被檢舉，涉嫌買賣、飼養進口螞蟻，苗栗警分局今天上午前往劉男住家搜索，發現大批可疑螞蟻及飼具，警方從劉男手機發現，他日前涉嫌透過「淘寶網」從中國購入5品種螞蟻。警方已將螞蟻將由農委會動植物防疫檢疫局帶回鑑定，以釐清是否為外來種螞蟻。

警方調查，劉男從事保險業務員，透過網路愛上飼養螞蟻，也會透過臉書社團與同好交流分享或交易，打趣比喻如同「蟻人」。

苗栗縣政府農業處表示，非法從國外引進外來動、植物種，可能會為當地帶來嚴重環境生態危害，就像紅火蟻，雖非人為故意引入台灣，卻造成國內農政生態防治上需耗費極大成本；若民眾發現可疑，也可向農業處舉報處理。

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