半夜「沙發」丟娃娃機店...被抓包後1小時內又搬回

2019-04-25 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山區一間夾娃娃機店發生一起荒謬的事件，有民眾疑似不知道要如何處理家中不要的沙發，竟找人協力將沙發抬進夾娃娃機店，隨即拍拍屁股走人，事後業者看到監視器畫面後整個傻眼，所幸經循線找到對方後，對方很快就在1小時內將沙發搬走。

這名業者今凌晨1點多在臉書社團「爆料公社」PO出監視器畫面，他表示，平常客人丟菸蒂、檳榔渣跟家庭垃圾，他都可以接受，但剛才竟然有客人「搬沙發」進來丟，讓他覺得好氣又好笑，若不想要沙發，「打電話請人來收很難嗎？」

該事件曝光後立刻引起網友撻伐，不過也多虧了網路的力量，該名業者很快就找到了丟棄沙發的民眾，且對方也很配合，凌晨2點時就又把沙發搬走。

整起事件落幕後，許多網友紛紛留言，「算貼心嗎？怕客人玩累了沒地方坐所以才搬來」、「說不定原本還要搬電視、電鍋、冰箱和洗衣機來咧」、「誇張到有點北七」、「誰家的孩子快來認領」、「看起來就超屁孩」、「半夜這一小時不知道在忙什麼欸」。

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