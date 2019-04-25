眼鏡蛇藏身機車踏板 「小黑」汪汪叫勇救主人

2019-04-25 17:20

［記者陳賢義／台東報導］台東大武鄉林姓男子昨天上午準備騎機車外出時，綁養在庭院的狗狗小黑卻狂吠不停，似乎在警告主人切勿靠近，林男驚覺有異，保持適當距離檢視機車，赫然發現腳踏板下電瓶箱內竟藏身著一條眼鏡蛇，起出鐵夾搏鬥，費了好大一番功夫才將不速之客捉入籠，直呼小黑真是他的救命恩人。

「汪、汪、汪！」準備騎機車外出，綁養在前院的小黑卻不停大聲吠叫，與往常搖擺尾巴叫吠幾聲的情況大不同，林男雖然覺得有蹊蹺，仍朝機車停放處走去，未料小黑叫聲越來越急促，林男環顧四周無樣，直覺機車上一定有不明物，立刻停下腳步及保持適當距離檢視，但未發現任何東西，直至掀開腳踏墊及開啟電瓶箱蓋，才驚恐發現竟蜷縮著一隻眼鏡蛇，嚇得倒退好幾步。

林男起出鐵夾小心翼翼的靠近，人蛇大戰近半個鐘頭，眼鏡蛇頭死纏電瓶線不肯就範，好不容易才被捉入鐵籠。

小黑英勇救主，左鄰右舍聽聞讚聲狗狗真是人類最好的忠僕。林男則說，當下真的好驚心，但獨居且臨時找不到人幫忙，只好鼓起勇氣捉捕；眼鏡蛇被捉入籠後，還不斷昂首作勢反撲，還好未噴吐毒液，不然被噴灑到就不得了，以後一定會好好照顧救命恩人。

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