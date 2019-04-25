加速國中小餘裕空間盤點 新北今年增41班公幼

2019-04-25 16:53

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區的二重國中利用校內餘裕空間，將低度使用教室改造為公共化幼兒園，預計108學年度招生。新北市長侯友宜今天視察表示，新北市將加速盤點國中小餘裕空間，每年至少增設25班公幼，今年預計可增加達41班。

侯友宜說，二重國中108學年度起新設附設幼兒園4班，收托106人，可銜接鄰近二重國小、二重公共托育中心，形成0至15歲「二重學習家園」。

侯友宜表示，新北市將持續盤整學校餘裕空間，每年增設至少25班公共化幼兒園，今年8月起更銜接中央政策辦理2至4歲育兒津貼，讓年輕人安心生養。

新北市政府教育局副局長黃靜怡說，新北今年預計增設41班公共化幼兒園，分布在板橋、三峽、三重、新莊等行政區共26所國中小校園內，可招收1058人，每班約30名幼生。

新北教育局表示，100學年度起至107學年度，新北總計活化約729間教室，增設431班公共化幼兒園及26家公共托育中心。

教育局預告，108學年度公立及非營利幼兒園「優先入園」階段，將於5月20日上午9時開放網路報名，包括新設的二重國中附設幼兒園；「一般入園」期程將於5月28日上午9時起開放網路報名，家長應依登記身分別及公告缺額，選擇一所公立幼兒園或非營利幼兒園登記。招生作業日程可至新北市幼兒教育資源網查詢。

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