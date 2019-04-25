韓國美聲天團MAYTREE展歌技 大師班不藏私獻藝

2019-04-25 19:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕韓國首屈一指的無人伴奏樂團「MAYTREE」（五月樹）睽違3年再度來台，並與文化大學合作，將在進修推廣部開「大師班」，與國內阿卡貝拉等團體交流，承諾不藏私回答所有問題，盼讓台團效仿。

歐普思音樂藝術總監陳珮珊說，五月樹成立10多年，以職業樂團自居，在韓國是首屈一指的人氣美聲樂團，也是國際阿卡貝拉比賽常勝軍，去年奪俄羅斯莫斯科春季阿卡貝拉大賽銀牌獎，日前還席捲韓國Channel A熱門歌場節目Vocal Play的觀眾票選MVP，已在韓國掀起一陣阿卡貝拉旋風。

文化大學校長徐興慶表示，校內進修推廣部跟音樂界合作，發展多樣態的學習課程，這次也與五月樹合作，邀其在28日召開「大師班」，與國內團體近距離交流；五月樹團長張相仁（S.I.）說：「會盡量解決台灣阿卡貝拉樂團提出的問題，把我們成功的訣竅，不藏私講出來。」

今五月樹也在文化大學進修推廣部一展歌喉，連唱3首無伴奏歌曲，其中主持人安可點名韓國女團Black Pink的破7億點擊歌曲《DDU-DU DDU-DU》，團員默契十足，用人聲複製魔幻燒腦神曲旋律，令人驚艷。

主持人現場亦提問團員如何面對韓式辣味美食與喉嚨保養，五月樹團員女高音林竪娫（Erika）說，最好的方式就是不吃，但若真要吃，吃完需多喝水保護喉嚨，男高音權寧勳（Hoon）則俏皮回答多睡覺，但仍提到多喝水來保護。

該團3年前曾來台演唱，並讓演唱會3千席次滿座，這次也預計在台停留1週，將在台北、桃園及嘉義等3地舉辦4場演出。

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