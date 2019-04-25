用手凸全台！身障勇士騎手搖自行車 12天環島拚了

2019-04-25 17:52

〔記者何玉華／新北報導〕新北市身心障礙者體育運動總會10名身心障礙騎士，今（25）日於新北市政府市民廣場由市長侯友宜鳴笛，展開12天1200公里的手搖自行車環島長征，將先後抵達台灣東南西北4個極點，並串聯北、南兩座輪椅夢公園—新北市板樹體育園區及高雄市橋頭竹林公園。

手搖自行車有別於一般的自行車，是透過手搖來取代腳踏，搭配電動馬達以減輕身障者體力消耗，讓無法騎乘一般自行車的身心障礙朋友，可以透過這種新式的運動輔具來完成環島的夢想。

侯友宜說，新北市近年積極推廣手搖自行車運動，在河濱自行車道設置許多租借站點，也向民間媒合了83輛電動手搖自行車及一輛大型運輸車，委託新北市身心障礙者體育運動總會在板樹體育園區的輪椅夢公園，提供身障者及大眾體驗。

這次手搖自行車環島以「愛傳騎、愛運動、愛圓夢」為主題，沿途將造訪台中向上基金會光音育幼院、屏東勝利之家、台東牧心智能發展中心和花蓮黎明教養院等4個教養院，鼓勵院生養成運動習慣，並堅持奮鬥必能完成夢想。

領騎的教練金吉洋，雙肢是鋁合金義肢，他說，10名參與環島的騎士都在夢公園經過3個月的集訓，主要是鍛鍊耐力，活動將挑戰4個極點：東─三貂角燈塔、南─鵝鑾鼻燈塔、西─國聖港燈塔、北─富貴角燈塔，象徵身障朋友也能暢行全台灣。

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