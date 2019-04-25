醫病》男子包皮反覆發炎 檢查才知糖尿病引起

2019-04-25 17:28

〔記者蔡思培／台北報導〕一名男子包皮反覆發炎持續半年，每當包皮出現裂傷時就會自行塗抹藥膏，最近因發覺包皮口變狹窄、無法翻開而就醫，檢查才發現是糖尿病引起的包皮炎。

三十五歲陳先生包皮反覆發炎已持續半年，他在發覺包皮口變狹窄無法翻開才趕緊就醫，驗尿顯示有尿糖，診斷是糖尿病引起的包皮炎。書田診所泌尿科主任醫師林儒廷表示，反覆包皮炎患者中有一成患有糖尿病，常見於三十到四十歲的男性，這群人常包皮炎反覆發生、外觀體型肥胖、加上有糖尿病家族史。

林儒廷解釋，糖尿病患在血糖控制不佳時，抵抗力會下降，傷口癒合能力也較差，因此包皮發炎引起的撕裂傷較不易痊癒、反覆發生機會也會增加。他也指出，包皮過長、個人衛生習慣不佳、性接觸、抵抗力下降等情況都可能造成包皮炎。

包皮炎症狀上會出現包皮局部紅腫、疼痛、撕裂傷，同時會反覆發炎結痂，使包皮口變狹窄，包皮無法翻開，造成清潔困難。林儒廷提醒男性，平時需注意包皮清潔、避免危險性行為，並謹慎控制血糖。養成規律運動習慣與作息也能加強抵抗力，預防包皮炎發生。

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