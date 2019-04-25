驚！36歲年輕媽媽老是睡不飽 竟是罹血癌

2019-04-25 16:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名36歲的年輕媽媽老是感覺睡不飽，倦怠感持續2、3個月均不見改善，赴醫檢查竟診斷出罹血癌急性白血病，完成化療後不到半年又復發，因找不到配對成功的骨髓捐贈者移植，經由妹妹的骨髓採半吻合周邊血造血幹細胞移植，目前追蹤滿2年且無復發情況，重拾健康的生活。

台中榮總指出，目前約僅3分之1的病患可以找到成功配對的骨髓移植者，已嘗試幫17名患者採半吻合造血幹細胞移植，術後與傳統全吻合移植者的治療成效相當，幫患者找到新生機。

這名年輕媽媽是職業婦女，原兼顧家庭與工作，約在2年前開始出現疲倦感，但雖然提高休息時間，卻總感覺怎麼睡都睡不飽，因倦怠感持續2、3個月後未見改善，到醫院檢查，竟檢查出罹血癌，好不容易熬過化療療程，半年後就復發，再度接受化療同時尋求骨髓配對移植，但始終沒有配對成功者。

台中榮總血液腫瘤科醫師林政賢指出，因個案雙親年邁、子女年幼都不適合捐贈骨髓，最後採取親妹妹的半吻合骨髓捐贈移植，目前已追蹤滿2年且無復發情況，重拾健康的生活。

林政賢指出，急性白血病（血癌）發生原因不明，病人若接受異體周邊血造血幹細胞移植，是有可能痊癒，但約僅3分之1的病患可以找到人類白血球抗原（HLA）配型完全相合的骨髓移植捐贈者。

林政賢說，其他替代的療法包括臍帶血幹細胞，但因細胞數目不足，不夠成人患者使用，另HLA配型不相合周邊血造血幹細胞移植有排斥情形較嚴重問題，目前漸由親子間半吻合周邊血造血幹細胞移植為治療替代方案。

台中榮總4年來已替17名急性白血病患者進行半吻合骨髓移植，逾2年的長期存活率達76.2%，其中最長者已追蹤36個月，治療成績皆與傳統的完全配對吻合骨髓移植者的治療成績相當。

林政賢說，唯獨半吻合異體移植者會有較高的移植後巨細胞病毒感染的併發症，須在移植前後使用抗巨細胞病毒藥物治療。

除這名年輕媽媽成功個案外，林政賢說，另有29歲男性也在診斷出罹血癌後找不到合適骨髓捐贈者下，接受母親捐贈的半吻合骨髓移植，雖在移植後因巨細胞病毒感染造成幹細胞衰竭，二度接受母親的半吻合骨髓移植並持續使用抗病毒藥治療，目前也已追蹤近2年且無復發。

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