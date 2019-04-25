「大脖子」可能是這種病！呼吸、吞嚥困難快就醫

2019-04-25 16:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「大脖子」不容輕忽！發現甲狀腺腫大且有不適症狀者就要趕快就醫，一名79歲林姓阿嬤因大脖子常感疲倦及呼吸困難，經電腦斷層診斷切除治療後恢復健康，今天回院感謝醫療團隊。

林姓阿嬤指出，她有高血壓但無其他病史，因大脖子嚴重影響生活機能及品質，到中國醫藥大學北港附設醫院即北港媽祖醫院求治，經外科主治醫師鍾文耀詳盡檢查，發現她呼吸困難並非常見肺源性或心源性原因，而是巨大的甲狀腺結節導致氣管壓迫而呼吸困難。

鍾文耀發現該甲狀腺結節還延伸到前縱膈腔內，貼近心臟的主要大血管，判定需手術切除並持續追踪。

鍾文耀表示，甲狀腺是人體重要的內分泌器官，位在頸部氣管兩旁的甲狀軟骨下方，似蝴蝶狀，功能是分泌甲狀腺素，調節新陳代謝、生長及發育，所謂甲狀腺結節是指甲狀腺腺體內有局部的單一或多發性腫塊，好發在老年人。

鍾文耀說，甲狀腺結節通常體積小、無症狀，往往是健康檢查或其它病況檢查時被發現，若甲狀腺結節過大，可能會壓迫氣管、食道等鄰近器官，造成呼吸及吞嚥困難，林姓阿嬤經由甲狀腺超音波檢查，發現是巨大前縱隔腔甲狀腺結節合併氣管壓迫，手術後至今狀況良好。

北港媽祖醫院院長吳錫金表示，甲狀腺結節通常沒有特別症狀，大部份人不會發覺，罹病率隨著年齡增加，所幸超過9成是良性，但仍建議民眾頸部腫大或摸到腫塊，請及早做甲狀腺超音波、或甲狀腺細針穿刺細胞學化驗等進一步診斷及適切治療，切勿延誤。

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