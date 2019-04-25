打擊假訊息！「警查證」3步驟 教長教撇步

2019-04-25 17:07

〔記者林曉雲／台北報導〕真假訊息難辨？全民共同打擊假訊息！教育部今天舉辦「學習N次方」教育基金會年度活動起跑記者會，宣布要結合全國各教育基金會力量，深入各終身學習的場域，帶領全民一起學習辨真能力。教長潘文忠教導全民辨識假訊息有三步驟：1、「警」覺訊息真假；2、「查」明背後目的；3「證」實事情真相，並頒發「警查證」徽章給各基金會代表，未來還會做成手機貼紙，發給民眾共同打擊假訊息。

教育部主管的財團法人教育基金會共有719家，基金總額超過700億元，每年為台灣社會注入的資源相當可觀，是國家及社會最珍貴的力量。潘文忠表示，今年終身學習圈主題訂為「學習N次方」，N除代表數學中無限的意涵外，更象徵著多元、新潮、創新、新世代，也呼應今年即將上路的108年新課綱課程強調「核心素養」和「跨領域學習」。教育部更推動辦理87所社區大學、544間公共圖書館、365所樂齡學習中心及107所樂齡大學，提供民眾終身樂學習的多元選擇，今年再新加入本土語言及媒體素養教育，實踐教育政策中核心素養及跨領域學習的教育理念。

潘文忠表示，政府資源有限，和民間合作一起推動無限延長的學習，是非常值得的投資，終身學習圈今年分為閱讀、科普、媒體、藝術、多元文化教育及本土語言教育六圈，特別是網路資訊多元，民眾在網路上看到一個訊息就馬上按讚送出去，是最大的問題，本土語言和媒體素養的推展，藉由各基金會規劃137個系列活動，讓全民都有接觸學習機會。

教育部終身教育司長黃月麗表示，為擴展各項教育議題，增加全民終身學習機會，教育部扮演橋樑角色，鼓勵民間團體互相連結、資源分享，一起推展終身教育，不拘形式、不分年齡，提供民眾多樣化學習活動及多管道的學習機會，創造一個全民樂學習的學習型社會。

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