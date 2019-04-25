PRC美學？高市勞工公園驚見中國各省模型

2019-04-25 15:25

〔記者黃建華／高雄報導〕正當全國都在關注高雄市長韓國瑜是否要選總統時，高雄市勞工公園昨卻被網友發現出現設置一個中國各省模型景觀，網友驚訝質疑，難道是「從ROC美學升級成PRC美學了」？對此，勞工局澄清表示，那是民間團體「海峽兩岸勞工交流協會」向養工處申請的活動模型，並非市府所設置。

1名網友昨（24日）中午在大型網路論壇PTT發文指出，他在高雄市的勞工公園發現這個來路不明、意義不明的「中國各省模型」。從圖片中可以看到，模型的中央是高雄市市徽，但一旁竟然圍繞著貴州省、安徽省、寧波市、湖北省、福建省、雲南省等6個中國地區的相關模型。原PO指出，這個模型「有的是省，有的是城市，這是哪門子的排法」，而且「沒頭沒腦的，也沒有署名，不知道他想表達什麼」。

對此，網友紛紛留言表示，「中國高雄無誤，中華台北表示欣慰」、「投票真的很重要，每一票都會決定國家未來」、「誰能告訴我這個東西花多少錢」、「老實說是不是又是中資啊！」模型讓大多數人都覺得很震驚，也讓人不禁臆測，難道這又是中資入侵高雄的傑作嗎？

對於這個出現在勞工公園的中國各省模型，高雄市勞工局澄清與市府無關，並指出是民間團體「海峽兩岸勞工交流協會」辦活動向養工處申設的，請網友不要誤會是市府或勞工局所作的模型。

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