10歲大孩子還尿床 得藥物、行為治療雙管齊下

2019-04-25 16:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕10歲小學3年級的蔡弟弟還在尿床，醫師表示，大小孩夜尿必須藥物及行為治療雙管齊下治療，多鼓勵少責罵；蔡弟弟經半年療程，不僅不尿床了，原本緊繃的親子關係也得到緩解。

成大醫院斗六分院泌尿科醫師翁涵育表示，小兒夜間遺尿症即俗稱的「小兒尿床」，雖有一定機率會隨著時間而改善，但國際上包括台灣專家會議共識仍建議，6歲以上仍有夜間遺尿問題的孩童，就應接受評估或治療，避免造成孩子心理上的壓力及挫折。

10歲的蔡弟弟在媽媽陪著走進診間時，眼神十分怯懦、不敢對目，顯得極度不自在，媽媽沒等弟弟坐下，就爆怒的說，他都這麼大了，還跟隔壁4歲小孩一樣每晚尿床，光洗他的床單就飽了，說也說了、打也打了，就是沒效！

翁涵育說，醫學上的「小兒尿床」定義，是超過5歲的孩童在沒有泌尿或神經系統異常下，於睡眠中有不自覺解尿的情形。若1星期超過2次，且連續3個月，就須考慮由小兒腎臟科或泌尿科醫師介入治療，經過評估，蔡弟弟是單一症狀尿床。

翁涵育表示，統計顯示，6~7歲的小朋友有10%會夜間遺尿，有5%會持續至10歲以上，就算是成年人，也有1%的比率會尿床；而男生比女生容易有尿床的狀況，對於有夜間遺尿症孩童，親子應共同面對問題，夜間遺尿症並非孩子故意調皮作怪，只是身體器官或神經未成熟的觀念，照顧者應避免責備謾罵，改以鼓勵的方式做行為導正治療。

治療方面，翁涵育表示，目前仍以抗利尿激素Desmopressin為主要用藥，服用前後應配合少喝水，另透過行為治療，導正不適當的喝水及解尿習慣，限制睡前2~3小時飲水分量，並避免含咖啡因或糖分高飲料，尿床時請小孩一起協助衣物、被單的清潔，沒有尿床不要吝嗇給鼓勵；在小孩身上配戴特殊裝置，當偵測到尿液滴出，即以振動或鬧鈴方式叫醒沉睡中的小朋友尿尿。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/