老舊漏水道場催生金牌 二崙國中柔道隊一級棒！

2019-04-25 15:26

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙國中柔道隊在全中運拿下1金、1銀、1銅、4個第5名佳績，今天載譽回校，獲得全校師生熱烈歡迎。

二崙國中柔道隊成立20年，受限於經費資源，使用20年訓練場老舊，設備新舊參雜，甚至下雨天還會漏水，但學生們憑藉對柔道熱愛配合所有訓練，也屢屢在各項比賽拿下佳績。

全中運柔道、角力昨天結束，廖品鴻拿下金牌、蔡杰恩獲得銅牌、廖偲庭與潘均柔屈居第五名；角力方面廖鈺珊拿下銀牌，李日凱與張文綦都獲得第五名。

教練李月照、游凱顯說，堅持是小朋友讓他們最感動，雖學校缺乏新的訓練設備，幾乎都用土法煉鋼方式來訓練，但孩子都願意吃苦，才能在比賽中脫穎而出，也是身為教練最感到驕傲的。

二崙國中校長鍾進森說，柔道隊學生大多在國中才接觸柔道，有此佳績很不容易，不過，縣內高中、職並沒有專門柔道訓練，許多學生不是要離鄉背景升學，就是放棄柔道，希望縣內能有高中職成立柔道隊，讓孩子們能銜接，另也希望縣府能挹注資源、經費提升訓練場館與設備。

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