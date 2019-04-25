進香謁祖 基隆聖安宮媽祖明回鑾遶境

2019-04-25 15:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆地區唯一分靈自台中大甲鎮瀾宮的廟宇基隆聖安宮，每年農曆3月20日都會返回鎮瀾宮進香謁祖，已60年從不間斷，預計明天上午將回鑾基隆，並在主委霜進春帶領下，於基隆市區及中山區西岸進行繞境，開放信眾沿途祭拜。

長年記錄聖安宮活動的文史工作者尹德根指出，聖安宮起源於1958年，當時來到基隆從事碼頭工作的大甲移民為求平安，迎請大甲鎮瀾宮「六媽」供奉，是鎮瀾宮第一尊分靈媽祖，並約定於每年農曆3月20日組團返回鎮瀾宮謁祖進香，因為這樣的特殊緣由，廟內的神轎、陣頭與祭典儀式，皆與鎮瀾宮完全一致，每年聖安宮返大甲進香時，都受到鎮瀾宮全體董監事及五大團熱烈接駕，遶境大甲市區時，在地居民沿途設香案迎接，大甲人以「回娘家」的心態恭迎六媽，場面讓人相當感動。

尹德根還提到，每年遶境起駕時，媽祖堅持循例行走中山三路111巷舊路步道下山後，再從西岸16號碼頭上車出發，為的就是讓巷弄間的信徒膜拜，尹德根表示，他每年都一起從這條山路跟著隊伍下山，轎班人員辛勤的扛轎沿著陡峭的步道拾級而下，虔誠的畫面讓人動容。

回駕遶境的隊伍預計明天上午9點從南榮路出發，遶境市區後抵達基隆港西岸及仙洞地區，預計傍晚5點後返回聖安宮安座，結束3天2夜的謁祖進香。

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