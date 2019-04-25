大肚長照機構「椰奶屋」開幕 提供日照居家及夜間住宿多元服務

2019-04-25 15:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣步入老年化，全成基金會在中市大肚成立「小規模多機能」的「椰奶屋」長照機構，具有日照、居家及夜間住宿的多元功能，由於大肚屬於農村型，因此照服員會帶著被服務的阿公阿嬤們串門子，延緩長輩老化。

全成基金會今天在大肚永順里活動中心舉行「椰奶屋」長照機構暨電梯巷的開幕，副市長楊瓊瓔親自主持開幕，為了展現市府重視長輩，楊瓊櫻還帶著父母親一起出席。

「椰奶屋」長照機構在106年就獲得市府同意設立，並且設立在永順里活動中心2樓，因為該建物是屬舊建物，並無電梯，全成基金會經過2年的申請及興建，電梯完工後，「椰奶屋」長照機構才正式開張。

副市長楊瓊瓔說，台中市人口約280多萬老人，佔總人口的12%，約有33萬人口，對長輩的照顧已有必要，今天落成的「椰奶屋」設在永順里活動中心2樓，為了方便老人上下樓，電梯搭乘，籌設期近2年，提供老人家完善的長照服務，且照服員也都聘請在地的人，在經過長照的訓練後擔任。

全成基金會董事長聶玉美說，「椰奶屋」長照機構是取其諧音，就是照顧爺爺、奶奶之意，是長照2.0中的小規模多機能服務，目前全台灣約51家，「椰奶屋」是台中市第5家。

聶玉美說，「椰奶屋」提供日間照顧、臨時住宿，或居家等多元服務，提供「客製化」照顧，由於大肚是屬於農村型的社區，因此會安排老人家四處串門子，藉著讓長輩進入社區延緩老化。

椰奶屋服務人數可達30人，5月1日正式營運，已有6位長輩接受服務，但先安排到設在龍井的長照機構，5月1日就轉到椰奶屋。

已在龍井接受日照服務的戴阿嬤表示，平時白天家中只有她一人，有人揪便參加，平時就跟一些老人聊天運動，很有趣，也不會無聊。

椰奶屋引入時下流行彩繪風，導入農家概念，透過懷舊彩繪牆、3D錦鯉池塘供老人優閒垂釣等，今天的開幕也安排副市長楊瓊瓔跟老人一起垂釣。

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