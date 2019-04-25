不要迷信「都市大學校」這間鄉下國中成「醫學院」產生器

2019-04-25 15:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林高中繁星推甄成績亮眼，學生利彥承、謝禾予、陳翔濠分別錄取北醫醫學系、中國醫藥大學牙醫系、中興大學獸醫系，而3人國中端都就讀永靖國中，如今永靖國中被員林高中師生稱為為「醫學院產生器」，今天校方特地到永靖國中尋找「答案」並感謝師長對學生的栽培。

永靖國中因位於員林市隔壁，學生嚴重外流，面臨非常大的辦學壓力，學區內不少優質學生都跨區到員林市就讀，加上少子化，班級數不多，這次員林高中繁星放榜，才讓外界注意到這間鄉下國中。

國中端就讀永靖國中的員中學生今年除了上述3人上醫學院外，透過繁星錄取頂尖大學的還有劉其泓錄取成功大學環工系、羅杰錄取中正大學國文系、巫函芳錄取高雄大學財經系，成績不俗。

3名「榜首」學生的家長都十分開明，從不對孩子「逼功課」，謝禾予剛入國中時，國中校排甚至都在3、40名，謝父說，看到孩子成績差，他並不會不安或焦慮，他跟太太的心態都是「孩子品格好」，就算當農夫、工人都無所謂，所以他們並不會強迫孩子一定要唸書、唸書、唸書。

謝父表示，「學做事的方法」更勝「唸書的方法」，兒子不唸書，他也沒辦法，但國二時孩子讀出興趣，成績扶搖直上，有時孩子書讀得太晚，他還要幫忙「踩煞車」，叫他趕快去睡覺。

他又說，在偏鄉就讀經常會遇到「弱勢」的孩子，他會鼓勵孩子多幫助弱勢的同學，尤其是功課，可以當小老師。

永靖國中教務主任高育慧說，「繁星」讓這些孩子竄出頭，這些孩子當年其實都可以上彰中、彰女，但最後基於各項因素，選擇離家較近的員林高中，而員中有數理及語文資優班，這些孩子在國中唸書就很主動，這時如果有「學校的火力支援」就如魚得水，成績名列前茅，而國家又有「繁星」推甄制度，靠著這個制度，鄉下孩子就有機會擊敗都市小孩進入醫學院就讀。

另一名學生家長說，不要迷信「都市大學校」，在鄉下，你可以知道哪個導師帶學生超認真，也知道哪個科任老師有獨道的教學，跟老師配合，你反而容易掌握孩子的心性，如果學校的資源不夠，才考慮讓孩子去補習，如果你現在，一直逼孩子唸書、唸書，將來上大學，沒壓力了，整個人就散掉。

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