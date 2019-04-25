金山萬里海飄垃圾綿延20公里 漁民出航寸步難行

2019-04-25 14:19

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市北海岸這兩天出現大量海漂垃圾，綿延長達20公里，密密麻麻令人怵目驚心，漁民擔心垃圾會捲入船槳失去動力，都不敢出海，初步研判可能是前陣子大雨，將河岸的垃圾沖刷入海，遇上洋流及正在繁殖期的海藻，才會全部糾纏在一起，明天（26日）相關單位將現勘研議如何清理。

時代力量立委黃國昌金山萬里服務處主任郭慶霖指出，這兩天接獲海上作業漁民反映，在海面上發現充斥大量垃圾，並隨著海潮漂流上岸，目前佈滿沿岸各漁港，範圍從萬里核二廠進水口，至金山石門交界處沿海及岸際，綿延長度約20公里，已嚴重影響漁民作業及環境景觀。

郭慶霖今天上午再度到漁港，看到大量垃圾在海面上載浮載沈，密密麻麻的海藻夾雜寶特瓶、保麗龍、塑膠垃圾及雜物，什麼都有，目前水尾漁港、大鵬附近的海域最多，他研判可能是前幾天大雨將河岸的垃圾沖刷入海，遇到海漂垃圾及海藻，全部糾纏在一起。

有漁民說，在航道上也有不少垃圾及海藻，船開出去可能會把垃圾捲入船槳造成故障，還有漁民說，很少看到這麼大面積的海漂垃圾，不敢出海了，覺得十分困擾，希望趕快清除。

郭慶霖已邀請岸巡二一分隊、環保署、北觀處、農委會、新北市環保局、金山及萬里區漁會等單位，在明天到場現勘研商如何清除垃圾。

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