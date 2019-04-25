許願存錢 曾小樺如願捐出復康巴士

2019-04-25 13:58

〔記者何玉華／新北報導〕在生命禮儀公司擔任業務代表的曾小樺，經常接觸生死離別，讓她體悟生命的短促和珍貴，默默許願存錢，希望幫助更多人。今（25）日上午，在市議員黃桂蘭、李倩萍及諸多友人的陪同下，捐贈新北市政府1輛復康巴士，市長侯友宜代表受贈表達感謝。

41歲的曾小樺，家住三重，原本從事房仲業，3年多前轉換跑道到生命禮儀公司擔任業務代表；她表示，因為家境因素，很早就出社會工作，遇到許多貴人，讓她很感恩，因此經常前往育幼院關懷，也會幫忙急難救助，有次在華山基金會看到需要幫助的老人，心中暗許心願，希望有天經濟能力許可，要捐贈1輛救護車，經過3年，終於如願，她希望將來有一天也能夠捐贈救護車。

侯友宜表示，無論復康巴士或是救護車，都是用來幫助有需要的人，這是新北市第507輛，但因部分復康巴士的使用年限到期，交通局今年會淘汰數十輛，因此仍需社會善心人士或企業團體共襄盛舉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/