3年前國中會考5B 她如今拚上台科大

2019-04-25 13:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣私立美和高中學生盧念欣3年前國中教育會考5B，但3年來在老師嚴管勤教及自身努力下，成績突飛猛進，今年透過技職繁星錄取台灣科技大學；盧念欣說，她從念高職1年級就以成為大哥台科大學妹為目標，現在終於如願以償，「只要願意努力，朝著目標前進，沒有什麼是不可能的！」。

盧念欣的大哥盧協駿、二哥盧佳壕都是美和高中校友，分別在6年前、4年前，錄取台灣科技大學、台北醫學大學醫學系，如今盧念欣又成為大哥的學妹，3兄妹的父母十分開心；他們一家住在偏遠的高樹鄉南新村，務農為業，3個孩子個性都質樸踏實、懂事又孝順，假日常幫忙農事減輕父母負擔。

大哥盧協駿及盧念欣均能把握目標及方向，就讀美和高中高職部期間，勤奮努力、力爭上游，成績在班上都是名列前茅，3年後都以繁星錄取台灣科技大學，；二哥盧佳壕是高中部學生，4年前也以繁星進入台北醫學大學醫學系，3兄妹的表現成為高樹農村的驕傲，也是美和的榮耀。

美和高中校長曾焜宗表示，今年技職繁星金榜題名的12位學生中，盧念欣、余俊億皆有電腦軟體、室內配線乙級證照、許哲荃有電腦軟體、工業配線丙級證照，證明高職適性揚才，因此「選讀技職、順利就職、一技在身、創造人生」絕對是正確抉擇。

美和高中今年技職繁星共12位同學考上國私立科技大學，錄取率達8成，其中盧念欣錄取國立台灣科技大學電子系，余俊億、許哲荃錄取高雄科技大學電子工程系、電腦與通訊系，其他9位同學也分別將進入正修科大電機工程系及資工系、嶺東及美和科大資工系、南台科大光電工程系、龍華科大電機工程系。

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